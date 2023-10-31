Фатальная неизбежность. О военном разгроме Украины

Неоднократно замечено, что ВСУ постоянно совершают одну и ту же ошибку: объявляют некий населённый пункт (Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевку) "крепостью" и пытаются удерживать его до последней возможности .