Фатальная неизбежность. О военном разгроме Украины

Неоднократно замечено, что ВСУ постоянно совершают одну и ту же ошибку: объявляют некий населённый пункт (Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевку) "крепостью" и пытаются удерживать его до последней возможности .
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