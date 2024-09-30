Минздрав сообщил о тяжелом состоянии трех пострадавших при ДТП Краснодарском крае

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в результате ДТП в Краснодарском крае. Там вечером в минувшее воскресенье, 29 сентября, столкнулись грузовик и пассажирский автобус, в котором находились болельщики гандбольной команды.
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