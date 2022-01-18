Спички - не игрушка

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Автор скульптуры "Говно 1" может сесть на 6 лет за "оскорбление мест захоронений"

Автор скульптуры "Говно 1" может сесть на 6 лет за "оскорбление мест захоронений"

Не перепутайте гения — художника Ивана Волкова, создателя скульптуры и арт-объекта «Говно 1» из Санкт-Петербурга, с бездарем Урсом Фишером (так его юморист Максим Галкин называет), автором скульптуры и арт-объекта «Большая глина 4» в Москве.

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