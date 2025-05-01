ФАС объяснила рост цен на лук и овощи: виноваты хранение и импорт

В ведомстве предложили регионам заключать соглашения о стабилизации ценУвеличение цен на лук и другие овощи связано с ростом удельных затрат на хранение и увеличением объемов продаж импортной продукции, заявили Daily Storm в пресс-службе ФАС.
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