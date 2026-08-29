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Несекретные материалы

14 581 подписчик

"Свободный" интернет — это ложь для растления детей

"Свободный" интернет — это ложь для растления детей

Путин: В интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей.

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Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Запрещать и не пущать дело конечно нужное, тем паче любимое нашими властями во все времена и при любом строе , но китайцы построили свой золотой щит- так его хакеры взломали. А изолировать детей( которые в большинстве своём сами всё настраивают своим родителям в их гаджетах) от интернета это значит проиграть технологическую гонку.