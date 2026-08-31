Ландо Норрис раскрыл правду о своей зарплате

«До Хэмилтона и Ферстаппена мне далеко». Норрис раскрыл правду о своей зарплатеОткрытый источникДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис прокомментировал сообщения о своей новой зарплате в McLaren и признался, что его реальный контракт пока далёк от финансового уровня Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым