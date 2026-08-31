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Ландо Норрис раскрыл правду о своей зарплате

«До Хэмилтона и Ферстаппена мне далеко». Норрис раскрыл правду о своей зарплатеОткрытый источникДействующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис прокомментировал сообщения о своей новой зарплате в McLaren и признался, что его реальный контракт пока далёк от финансового уровня Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

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