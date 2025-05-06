Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"

АндрейБорков

Полностью согласен с появлением "Орешника" в Кыеуе в случае нападения на Москву 9 мая. Но все остальное, к сожалению, только пожелания. Очень не уверен, что такое будет, совсем не уверен! Нет политической воли раздавить укро-нацистский режим! Есть слова, есть отдельные заявления, есть возможности, но нет самого главного - нет ДЕЙСТВИЙ! В интервью В.В. Путин про это сказал, что желание есть, возможности есть, необходимость давно есть, но он это желание в себе подавляет. Вот и ответ на вопрос. Укронацисты по нам вмажут, а мы по ним пройдемся словами и заявлениями. А они ведь вмажут.