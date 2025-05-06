Европейцы сделают все, чтобы Зеленский испортил праздник, который намечен в Москве. Дмитрий Медведев уже жестко высказался по поводу возможных действий Украины.
Юрий Кнутов: Если ВСУ ударят по Москве в День Победы, 10 мая в центре Киева появится "Орешник"
Комментарии
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АндрейБорков
Полностью согласен с появлением "Орешника" в Кыеуе в случае нападения на Москву 9 мая. Но все остальное, к сожалению, только пожелания. Очень не уверен, что такое будет, совсем не уверен! Нет политической воли раздавить укро-нацистский режим! Есть слова, есть отдельные заявления, есть возможности, но нет самого главного - нет ДЕЙСТВИЙ! В интервью В.В. Путин про это сказал, что желание есть, возможности есть, необходимость давно есть, но он это желание в себе подавляет. Вот и ответ на вопрос. Укронацисты по нам вмажут, а мы по ним пройдемся словами и заявлениями. А они ведь вмажут.
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15 час.
VГ
Vova Гарин
Пиздеть не мешки таскать
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15 час.
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