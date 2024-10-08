Мошенница Анна Делви выступила на «Танцах со звездами» в электронном браслете

Досрочно освобожденная из тюрьмы аферистка попробовала себя в американском шоу-бизнесе, но вылетела уже после второго выступления33-летняя Анна Сорокина, более известная как Анна Делви, провела в тюрьме почти пять лет.
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