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Путин создал комиссию по принятию мер против скрывшихся за границей преступников

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей.

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