Аркадий Корольков: «Массовые акции, когда мы все вместе, очень воодушевляют и объединяют общество»

Герой России объяснил, почему берет на акцию «Бессмертный полк» внука и внучку Акция «Бессмертный полк» позволяет пронести во времени и увековечить память о людях, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны.
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