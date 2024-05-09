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Петербургский дневник

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Аркадий Корольков: «Массовые акции, когда мы все вместе, очень воодушевляют и объединяют общество»

Аркадий Корольков: «Массовые акции, когда мы все вместе, очень воодушевляют и объединяют общество»

Герой России объяснил, почему берет на акцию «Бессмертный полк» внука и внучку Акция «Бессмертный полк» позволяет пронести во времени и увековечить память о людях, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны.

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