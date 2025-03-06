Овечкин будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком после каждой шайбы в НХЛ

Акция будет длиться до конца карьеры игрока в лиге Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщили в пресс-службе НХЛ.
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