На Урале открыли первый лесной класс – школьники будут изучать технологии лесохозяйства и деревообработки

В Верхнесинячихинской школе № 3 открыли первый в Свердловской области профильный «лесной» класс. Здесь подготовят будущих специалистов для лесной отрасли: школьники будут углубленно изучать биологию и экологию, знакомиться с современными технологиями лесного хозяйства и деревообработки, а также участвовать в практических занятиях.