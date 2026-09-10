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На Урале открыли первый лесной класс – школьники будут изучать технологии лесохозяйства и деревообработки

На Урале открыли первый лесной класс – школьники будут изучать технологии лесохозяйства и деревообработки

В Верхнесинячихинской школе № 3 открыли первый в Свердловской области профильный «лесной» класс. Здесь подготовят будущих специалистов для лесной отрасли: школьники будут углубленно изучать биологию и экологию, знакомиться с современными технологиями лесного хозяйства и деревообработки, а также участвовать в практических занятиях.

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