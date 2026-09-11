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Царьград

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Хуан Вивас призвал ЕС ответить на действия Марокко

Хуан Вивас призвал ЕС ответить на действия Марокко

Глава Сеуты, Хуан Хесус Вивас, призвал Евросоюз жёстко отреагировать на действия Марокко, обвиняя его в использовании пограничного контроля и миграционного давления.

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