Претензии Японии по Курилам, статус G7 и санкционный законопроект в Конгрессе США.

Япония опять не может спокойно спать из-за Курильских островов. Правда у неё есть одна проблема: её претензии на российские Курилы не признаёт ни одна страна в мире, кроме США.
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