Украина после первого тура Евро-2020 расположилась на третьем месте в таблице

Сборная Украины уступила Нидерландам в матче первого тура группы C чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена" при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.