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Царьград

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Экс-начальник ИК-8 в Челябинске пойдет под суд за взятки

Экс-начальник ИК-8 в Челябинске пойдет под суд за взятки

В Челябинской области бывший начальник ЦТАО ИК-8 предстанет перед судом за получение строительных материалов в качестве взятки и фиктивное трудоустройство троих человек, нанесшее федеральному бюджету ущерб более чем на 600 тысяч рублей.

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