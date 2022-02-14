Когда-то знак рыбы на машине был очень популярен. Что означает эта наклейка?

В последние годы прошла мода на различные наклейки на автомобили. Мы видим их спорадически на новых автомобилях, но на старых автомобилях мы все равно с ними столкнемся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АД Алена Водонаева р...
- ИИ Алена Водонаева р...
Загрузка комментариев…