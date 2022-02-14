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Когда-то знак рыбы на машине был очень популярен. Что означает эта наклейка?

Когда-то знак рыбы на машине был очень популярен. Что означает эта наклейка?

В последние годы прошла мода на различные наклейки на автомобили. Мы видим их спорадически на новых автомобилях, но на старых автомобилях мы все равно с ними столкнемся.

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