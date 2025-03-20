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Военное обозрение

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Шойгу считает конституцию Украины мешающей урегулированию конфликта, но разве не является украинская конституция очень «гибкой»

Шойгу считает конституцию Украины мешающей урегулированию конфликта, но разве не является украинская конституция очень «гибкой»

Секретарь Совбеза назвал преграды для мирного урегулирования украинского конфликта.

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