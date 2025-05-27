120 лет Цусимскому сражению В. С. Ермышев. Броненосец «Ослябя»Это морское сражение стало последней решающей битвой Русско-японской войны и одной из самых трагичных страниц в русской военной летописи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
120 лет Цусимскому сражению В. С. Ермышев. Броненосец «Ослябя»Это морское сражение стало последней решающей битвой Русско-японской войны и одной из самых трагичных страниц в русской военной летописи.
Свежие комментарии