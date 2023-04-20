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Боль в груди: из-за чего она возникает и на какие болезни может указывать

Боль в груди: из-за чего она возникает и на какие болезни может указывать

Боль в области сердца — тревожный симптом, который часто возникает при кардиологических заболеваниях, но ее причиной могут быть не сердечно-сосудистые болезни, а психические расстройства, патологии пищеварительной системы или поражения мышц.

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