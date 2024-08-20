Психолог рассказала о способах успешной адаптации ребенка к детскому саду

Адаптация к детскому саду у ребенка может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Для облегчения адаптации родители сперва могут познакомить ребенка с садиком, показать территорию, пообщаться с воспитателями.
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