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Психолог рассказала о способах успешной адаптации ребенка к детскому саду

Психолог рассказала о способах успешной адаптации ребенка к детскому саду

Адаптация к детскому саду у ребенка может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Для облегчения адаптации родители сперва могут познакомить ребенка с садиком, показать территорию, пообщаться с воспитателями.

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