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Китай

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Минобороны РФ сообщило о создании трех новых группировок войск

Москва, 20 августа /Синьхуа/ -- В России созданы группировки войск "Белгород", "Брянск" и "Курск". Об этом в ходе доклада на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

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