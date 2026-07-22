Угадайте книги из школьной программы литературы для начальных классов: непроходимо для образованных в СССР

В СССР младшеклашка прошел бы за милую душу, а вы — ни за какие коврижки! фото: мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)Список книг по школьной программе литературы выкатило Министерство просвещения РФ.
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