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В Вологде полицейские на руках вынесли из задымлённого дома инвалида-колясочника

В Вологде полицейские на руках вынесли из задымлённого дома инвалида-колясочника

В дежурную часть УМВД России по г. Вологде позвонил мужчина и сообщил, что в деревянном доме на улице Пушкинской, где он проживает, появилось сильное задымление, возможно начался пожар.

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