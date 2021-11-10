В Вологде полицейские на руках вынесли из задымлённого дома инвалида-колясочника

В дежурную часть УМВД России по г. Вологде позвонил мужчина и сообщил, что в деревянном доме на улице Пушкинской, где он проживает, появилось сильное задымление, возможно начался пожар.
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