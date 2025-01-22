В ход шли ножи и пистолет, но полиция всех отпустила: История нападения азербайджанцев на депутата из первых рук

Андрей Павлов

"Оказалось, Президент народ-то свой не слышит." Да слышит он его прекрасно. Он бывший КГБшник, а они бывшими не бывают, и прекрасно знает, как добывать достоверную информацию. Другое дело, что ему это не надо. Ему и так хорошо. До выборов еще пять лет, запасы лапши на уши электорату подготовить успеют, лично ему и его соратникам мастурбеки не угрожают, так что все путем. В общем, "дедушка старый, ему все равно".