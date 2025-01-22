Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Инородцы  в театры будут ходить только с автоматами и ножами, как в " Норд-Осте" и "Крокусе", чтобы уничтожать русски...И всё-таки Россия...
  • Александр
    Я умный, а с Затулиным незнаком.А ты тоже Володина евреем считаешь?И всё-таки Россия...

В ход шли ножи и пистолет, но полиция всех отпустила: История нападения азербайджанцев на депутата из первых рук

В ход шли ножи и пистолет, но полиция всех отпустила: История нападения азербайджанцев на депутата из первых рук

Царьград В Самаре группа пьяных мигрантов из Азербайджана напала сначала на местных жителей, а затем и на депутата местного райсовета.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
когда же их начнут колотить ?Тувинцы Молодцы!!!Хорошо поддали кареглазым !!!
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6 час.
Андрей Павлов
&quot;Оказалось, Президент народ-то свой не слышит.&quot; Да слышит он его прекрасно. Он бывший КГБшник, а они бывшими не бывают, и прекрасно знает, как добывать достоверную информацию. Другое дело, что ему это не надо. Ему и так хорошо. До выборов еще пять лет, запасы лапши на уши электорату подготовить успеют, лично ему и его соратникам мастурбеки не угрожают, так что все путем. В общем, &quot;дедушка старый, ему все равно&quot;.
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
И вот эти трое азербайджанцев сказали, что не дай Бог ты напишешь заявление. Ты здесь жить не будешь. Ты, короче, покойник. Так сказали. Но она всё равно написала на них заявление, - рассказывает депутат.Вот эта полиция,Привет Колокольцеву- министру,наверное скоро его героем наградит Путин!?
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2 час.

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