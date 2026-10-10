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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуснутдинов – 2-я звезда матча против «Филадельфии»: гол, «+3», 3 броска, 1 блок, 1 хит за 13:27. Форвард «Бостона» набрал 2 очка в 6 играх сезона

Нападающий « Бостона » Марат Хуснутдинов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:1).

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