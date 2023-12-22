Норматив бесплатного школьного обеда вырос в Новосибирской области

Вопросы организации горячего питания в образовательных организациях области, подвоза детей, соблюдения температурного режима в школах, обеспечения безопасности учеников в дни новогодних каникул и другие рассмотрены в правительстве региона на заседании оперштаба по образованию.
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