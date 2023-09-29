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Защитник «Лацио» Романьоли получил перелом носа в матче с «Торино»

Защитник «Лацио» Романьоли получил перелом носа в матче с «Торино»

Защитник «Лацио» Алессио Романьоли получил травму в матче Серии А с «Торино» (2:0). У 28-летнего игрока сборной Италии выявлен осложненный перелом носа.

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