Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в Израиль

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело ограничения с 03:00 мск 8 октября на ночные рейсы из российских аэропортов в Израиль в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в этом государстве.
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