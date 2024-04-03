Посол: Россия может возобновить поставки нефти Японии в случае отмены потолка цен

Москва готова к возобновлению сотрудничества Посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил в интервью информационному агентству ТАСС, что РФ готова возобновить сотрудничество с Японией в области поставок нефти на нормальных, соответствующих международным коммерческим практикам условиях.