Школьные каникулы 2024-2025: график отдыха учащихся России Ирэн ОрлонскаяМинистерство просвещения предлагает рекомендации по графику школьных каникул, но окончательное решение принимает совет школы, имеющий право вносить изменения в даты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии