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Ответственность за нарушение правил пользования газом в быту.

Ответственность за нарушение правил пользования газом в быту.

Лица, виновные в нарушении требований Правил пользования газом в быту, несут ответственность в установленном законодательством порядке согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.

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