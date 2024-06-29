Ответственность за нарушение правил пользования газом в быту.

Лица, виновные в нарушении требований Правил пользования газом в быту, несут ответственность в установленном законодательством порядке согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях.
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