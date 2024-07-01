Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил повысить зарплаты русским рабочим, что, по его мнению, какой-то мере решит проблему с мигрантами.
Мнение: повышение зарплаты россиянам не решит проблему с мигрантами
Комментарии
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Леонид Васильев
Только по контракту на 6 месяцев, в особой зоне, без права на выход в город.
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11 час.
Ваша Светлость
Роман Юнеман... и чей-то жыдва так возбудилась, чуют, что после чебуреков за них возьмутся?
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9 час.
николай ткаченко
На этом сайте прозападные иноагеты пропагандируют нацизм, фашизм. Стравливают русских с народами других национальностей. ФСБ, ликвидировать этот сайт.
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3 час.
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