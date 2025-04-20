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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Пономарев: «Какое «Спартаку» золото? Он в тройку не попадет. Отсырел порох у красно‑белых»

В субботу «Спартак» обыграл на выезде «Акрон» в 25‑м туре РПЛ – 3:2. До 39‑й минуты красно-белые проигрывали 0:2.

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