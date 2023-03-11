Книгу карагандинских учёных опубликовали в Великобритании

В Великобритании книгу учёных Карагандинского университета имени Букетова «Голод 1931–1933 в Центральном Казахстане: сборник архивных документов и воспоминаний» опубликовало международное научное книжно-журнальное издательство Palgrave Macmillan.
В Великобритании книгу учёных Карагандинского университета имени Букетова «Голод 1931–1933 в Центральном Казахстане: сборник архивных документов и воспоминаний» опубликовало международное научное книжно-журнальное издательство Palgrave Macmillan.
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