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ФАС проверит новый вид рекламы нелегальных букмекеров в соцсетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку рекламных интеграций офшорных букмекеров 1Win и Mostbet в соцсетях.

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