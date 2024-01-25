Глава Минфина США назвала пугающим госдолг в более чем $34 трлн

Размер внешнего долга Соединенных Штатов превысил $34 трлн, что не может не беспокоить. Об этом 25 января сообщает министр финансов США Джанет Йеллен в ходе брифинга по результатам встречи некоммерческой беспартийной организации «Чикагский экономический клуб».
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