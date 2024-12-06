Новое исследование выявляет связь между генетическим риском депрессии и сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин

Недавнее исследование, основанное на анализе генетических данных более чем 300 000 человек, обнаружило, что женщины с высоким генетическим риском депрессии подвержены более высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже в отсутствие диагностированной депрессии.