AT: новый конгресс США должен расследовать преступления Байдена и его сына

Конгресс при избранном президенте США Дональде Трампе и новый состав минюста должны начать расследование в отношении возможных уголовных правонарушений действующего главы государства Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.
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