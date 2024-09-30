Очумелые ручки и отупелые мозги: У Мединского окончательно "снесло крышу"

Кадры решают все! Почему во власти сейчас такие никчемные люди? Валентина.

ВД

Виктор Декабрьский

А вот выпускники семедисятых, сейчас дедушки и бабушки, задайте внукам любой элементарный вопрос из вашей школьной памяти. Особенно история или география, или про пифагоровы штаны. Я немного сомневаюсь, что последует правильный ответ. А ведь была десятилетка. Может Мединский от уровня современных знаний наших детишек с ума сходит.