Сергей Александрович Бабичев У бывшего комсомольца и пионервожатого Мединского от переутомления явно начались необратимые процессы в мозгу.
Очумелые ручки и отупелые мозги: У Мединского окончательно "снесло крышу"
Комментарии
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Валерий Шаронов
а что вы хотели от махрового... дерьмо не тонет...
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1 час.
В
Валентина
Кадры решают все! Почему во власти сейчас такие никчемные люди? Валентина.
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48 мин.
ВД
Виктор Декабрьский
А вот выпускники семедисятых, сейчас дедушки и бабушки, задайте внукам любой элементарный вопрос из вашей школьной памяти. Особенно история или география, или про пифагоровы штаны. Я немного сомневаюсь, что последует правильный ответ. А ведь была десятилетка. Может Мединский от уровня современных знаний наших детишек с ума сходит.
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10 мин.
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