Считавшееся диетическим куриное мясо оказалось опасным

Сомнения в безвредности птичьего мяса, которое традиционно считается полезной альтернативой красному, возникли после масштабного исследования, проведённого Национальным институтом гастроэнтерологии Италии.
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