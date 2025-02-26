Автобусный маршрут Петрозаводск – Суоярви восстановят

В Карелии восстановят автобусное сообщение между Петрозаводском и Суоярви. Соответствующее поручение региональному министерству транспорта дал глава республики Артур Парфенчиков во время встречи с жителями Суоярвского округа.
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