CNBC: встреча Силуанова и Бессента говорит о желании США восстановить дипканалы с РФ

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским коллегой Антоном Силуановым на полях саммита глав финансовых ведомств стран G20 в Эшвилле по причине стремления Вашингтона восстановить дипломатические каналы высокого уровня с Москвой.
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