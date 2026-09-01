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CNBC: встреча Силуанова и Бессента говорит о желании США восстановить дипканалы с РФ

CNBC: встреча Силуанова и Бессента говорит о желании США восстановить дипканалы с РФ

Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским коллегой Антоном Силуановым на полях саммита глав финансовых ведомств стран G20 в Эшвилле по причине стремления Вашингтона восстановить дипломатические каналы высокого уровня с Москвой.

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