Сняла с себя ответственность: суд опубликовал показания Тутберидзе по делу Валиевой

Недавно CAS принял решение о дисквалификации Камилы Валиевой в связи с допинг-скандалом, и в ответ на это Этери Тутберидзе сделала эмоциональное заявление, выражая свои претензии к адвокатам, которые представляли интересы ее подопечной.
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