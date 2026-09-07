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Воронежские новости

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У воронежца нашли более 1 кг марихуаны в беседке у дома

У воронежца нашли более 1 кг марихуаны в беседке у дома

42-летний мужчина из села Новохреновое в Панинском районе стал фигурантом уголовного дела. Он хранил у себя более 1 кг марихуаны.

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