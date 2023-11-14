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Всю жизнь на страже Севастополя: Развожаев рассказал о гибели замкомбрига Суханова

Всю жизнь на страже Севастополя: Развожаев рассказал о гибели замкомбрига Суханова

В Севастополе простились с героями, погибшими в ходе специальной военной операции.В ходе сражений на Украине погиб русский герой, начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Ян Суханов.

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