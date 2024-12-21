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Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет в декабре. Об этом пишет РИА Новости. Речь идет о гиперзвуковой ракете средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и баллистической ракете Precision Strike Missile (PrSM).