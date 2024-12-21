Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Мигрант  из  Саудовской  Аравии задавил  на  машине  200  чел  ...  Чтобы  немцы  лучше  относились  к  мигрантам  ?!Совершивший напад...
  • Сергей Карабухин
    !!! Израиль – превратился в фашистскую страну. Нетаньяху – надо судить и расстрелять за совершённые преступления пере...В Израиле ответил...
  • Александр Гуреев
    Я бы добавил к этому, у деревенских нечего брать, они всю жизнь горбатились за гроши, а жили за счёт своего личного х...В Москве пенсионе...

Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет

Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет

Пентагон провел испытания двух дальнобойных ракет в декабре. Об этом пишет РИА Новости. Речь идет о гиперзвуковой ракете средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и баллистической ракете Precision Strike Missile (PrSM).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх