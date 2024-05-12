Когда с соседями не повезло или Случай с ключом

Вероника Ильинична была женщиной предельно правильной, в меру амбициозной и слегка заносчивой. В подъезде многоквартирного их дома ее недолюбливали за то, что уж слишком старательно налаживала она порядок общего проживания.
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