«Рога и копыта» рулят. Тендер на ремонт больницы Охматдет выиграла неизвестная фирма из Запорожья

После того, как украинская власть при помощи средств массовой информации в очередной раз создала параллельную реальность о якобы российском обстреле детской больницы «Охматдет», на этом сразу же решили «навариться» украинские чиновники.
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