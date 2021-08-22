В Шри Ланке подтвержден реальный случай реинкарнации

Вопрос реинкарнации довольно популярен, но, несмотря на это, так до конца и не изучен. На самом деле есть много информации, но недостаточно реально достоверных данных, раскрывающих глубину данной темы, передающих истинную суть процесса реинкарнации.
Вопрос реинкарнации довольно популярен, но, несмотря на это, так до конца и не изучен. На самом деле есть много информации, но недостаточно реально достоверных данных, раскрывающих глубину данной темы, передающих истинную суть процесса реинкарнации.
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