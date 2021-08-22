Мир пристрастен

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В Шри Ланке подтвержден реальный случай реинкарнации

В Шри Ланке подтвержден реальный случай реинкарнации

  Вопрос реинкарнации довольно популярен, но, несмотря на это, так до конца и не изучен. На самом деле есть много информации, но недостаточно реально достоверных данных, раскрывающих глубину данной темы, передающих истинную суть процесса реинкарнации.

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Александр 24
Сказочников и в Шри Ланке хватает. Вон,Ванга умерла давным-давно,а у нё всё новые и новые предсказания обнаруживаются. Сказочники работают и работают. Так и здесь.
Vladimir Zelmanovich
Много ещё человеку не известно !
GISMbICH
Реинкарнация это не доктрина, и не пунктик в религии, это Закон Природы. Однократному появлению души, как частицы Бога, в этом мире нет никакого смысла.

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